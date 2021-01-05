Миколенко признался, что было с игроками "Динамо" сразу после прихода Луческу

Защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко рассказал, что первые две недели после прихода в клуб Мирчи Луческу, футболисты старались отпахивать по-максимуму, чтобы зарекомендовать себя исключительно с положительной стороны.

По словам 21-летнего игрока сборной Украины, каждый хотел доказать новому тренеру, что он может и должен играть за основу "Динамо".

"Ты просто голову опустил и рыгал первые две недели, чтобы показать, что ты заслуживаешь быть в ростере "Динамо" А потом раззнакомились и начали понимать тренера и тренерский штаб", – признался Миколенко в интервью Youtube-канала "ОТДУШИВДУШУ".

Как сообщал OBOZREVATEL, в одном из предыдущих интервью Миколенко отметил, что с приходом Мирчи Луческу, игроки начали наслаждаться тренировками.

Защитник считает, что сейчас в "Динамо" идеальная рабочая атмосфера.

До этого Виталий поведал о самых мудрых словах Луческу. Румын напомнил игрокам о том, что им ни в коем случае нельзя расслабляться, несмотря на лидерство в УПЛ.