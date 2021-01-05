Миколенко розповів, що відбувається в "Динамо" після приходу Луческу

Захисник "Динамо" Віталій Миколенко зізнався, що з приходом Мірчі Луческу, гравці почали насолоджуватися тренуваннями.

21-річний футболіст збірної України вважає, що зараз в "Динамо" ідеальна робоча атмосфера.

"Чесно? Буду говорити за себе – настрій топ. Ти приходиш на тренування – ти кайфуєш. Зрозуміло, що завжди добре не буде, але взагалі атмосфера йде від тренувань і від ігор. Якщо ти виграєш і ти розумієш через що ти виграєш, то атмосфера в команді буде ідеальна. Ось зараз напевно так", – сказав Миколенко в інтерв'ю Youtube-каналу "ОТДУШІВДУШУ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Миколенко розповів про наймудрішi слова Луческу. Румун нагадав своїм підопічним про те, що їм ні в якому разі не можна розслаблятися, незважаючи на перше місце в таблиці УПЛ.