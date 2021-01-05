Матч "Ліверпуля" в чемпіонаті Англії завершився сенсацією. Відео

Матч 17-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Саутгемптоном" і "Ліверпулем" закінчився сенсаційною перемогою (коефіцієнт на цю подію становив 6,20) перших із рахунком 1:0.

Перший та єдиний гол у поєдинку було забито вже на другій хвилині, коли колишній гравець "червоних" Денні Інгз відзначився після подачі зі штрафного. Нападник звільнився від опіки й одним дотиком красиво перекинув м'яч через голкіпера гостей Аліссона.

"Саутгемптон" досить впевнено контролював ситуацію на полі, не даючи "Ліверпулю" створювати стовідсоткові моменти. Підопічним Юргена Клоппа вдалося додати після перерви, але реальних дивідендів це не принесло. Свій перший та єдиний удар у площину воріт "червоні" завдали лише на 75-й хвилині матчу.

Якщо "Манчестер Юнайтед" не програє на виїзді "Бернлі" у перенесеному поєдинку, то обійде "Ліверпуль" та очолить турнірну таблицю АПЛ. Зараз у команд по 33 очки. "Саутгемптон" піднявся на шосте місце і має у своєму активі 29 пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в іншій зустрічі 17-го туру англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" з Олександром Зінченком у складі впевнено розібрався з "Челсі" на виїзді.