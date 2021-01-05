Матч "Ливерпуля" в чемпионате Англии завершился сенсацией. Видео

Матч 17-го тура английской Премьер-лиги между "Саутгемптоном" и "Ливерпулем" закончился сенсационной победой (коэффициент на это событие составлял 6,20) первых со счетом 1:0.

Первый и единственный гол в поединке был забит уже на второй минуте, когда бывший игрок "красных" Дэнни Ингз отличился после подачи со штрафного. Нападающий ушел от опеки и одним касанием красиво перебросил мяч через голкипера гостей Алиссона.

"Саутгемптон" довольно уверенно контролировал ситуацию на поле, не давая "Ливерпулю" создавать стопроцентные моменты. Подопечным Юргена Клоппа удалось прибавить после перерыва, но реальных дивидендов это не принесло. Свой первый и единственный удар в створ ворот "красные" нанесли только на 75-й минуте матча.

Если "Манчестер Юнайтед" не проиграет на выезде "Бернли" в перенесенном поединке, то обойдет "Ливерпуль" и возглавит турнирную таблицу АПЛ. Сейчас у команд по 33 очка. "Саутгемптон" поднялся на шестое место и имеет в своем активе 29 пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другой встрече 17-го тура английской Премьер-лиге "Манчестер Сити" с Александром Зинченко в составе уверенно разобрался с "Челси" на выезде.