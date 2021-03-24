Без найкращого бомбардира: Україна оголосила заявку на матч з Францією у відборі на ЧС-2022

Тренерський штаб збірної України визначився з остаточним списком гравців, які зможуть взяти участь у стартовому матчі відбору на ЧС-2022 в Катарі проти Франції.

Як повідомляється на офіційному сайті Української асоціації футболу (УАФ), до нього потрапили 23 футболісти. Повністю заявка нашої національної команди має такий вигляд:

Голкіпери: 1. Георгій Бущан, 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін

Захисники: 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 6. Олександр Сирота, 13. Юхим Конопля, 14. Богдан Михайличенко, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук,, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Малиновський, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 15. Олександр Зубков, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 20. Віктор Коваленко

Нападники: 9. Роман Яремчук, 19. Жуніор Мораес.

Відзначимо, що до цього списку не потрапили воротарі Андрій Лунін ("Реал") і Дмитро Різник ("Ворскла"), захисник Олександр Тимчик ("Динамо") і півзахисники Володимир Шепелєв ("Динамо") та Андрій Ярмоленко ("Вест Хем"), який є найкращим бомбардиром серед чинних гравців збірної України. На його рахунку 18 голів у 40 матчах. Швидше за все, він ще не готовий виходити на поле, оскільки не встиг повністю повернутися до оптимальних кондицій після травми.

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок з французами, який відбудеться в середу, 24 березня, також пропустить дебютант національної команди Артем Довбик з "Дніпра-1".