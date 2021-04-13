Луческу ухильно відповів на запитання, чи залишиться він у "Динамо"

Максим Іншаков Футбол 19:44, 13.04.2021 Оновлено: 20:08, 13.04.2021

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу не став однозначно відповідати на запитання про свою долю в столичній команді.

В інтерв'ю виданню Tuttomercatoweb Луческу зізнався, що на цьому відрізку своєї кар'єри він зосереджений на майбутньому протистояннi з донецьким "Шахтарем".

"Зараз я думаю лише про матч у суботу. Решту побачимо пізніше. Ми перші в таблиці перед українським Ель-Класико. Це дербі і нам потрібна перемога", – сказав Луческу.

Містер зізнався, що перехід із "Шахтаря" в "Динамо" не став для нього дуже важким.

"Я професіонал, я хотів повернутися до роботи на полі. Зі мною зв'язалося київське "Динамо", і я погодився. Вболівальники "Шахтаря" не зраділи, але від того, що я зробив у тому клубі, залишилися емоції та почуття. Решта – частина футболу", – підсумував румунський фахівець.

Нагадаємо, що центральний поєдинок 22-го туру "Шахтар" – "Динамо" відбудеться в суботу, 17 квітня. Вже опубліковано список телеканалів, які покажуть гру.

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