ПСЖ і "Челсі" програли, але вийшли до півфіналу Ліги чемпіонів

Французький ПСЖ і англійський "Челсі" стали першим клубами, що вийшли до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2020/2021.

Парижани програли мюнхенськiй "Баварії" 0:1, але за рахунок більшої кiлькостi голів на виїзді пробилися до наступної стадії (перший матч вони виграли 3:2), а гравці з Лондона на останній секунді мінімально поступилися "Порту" (перша гра завершилася перемогою 2:0).

Весь перший тайм пройшов під диктовку "Парі Сен-Жермен", який домінував на полі і створив більше явних моментів. Тільки Неймар міг двічі відкривати рахунок в матчі, але влучив у поперечину і штангу,

ПСЖ тринькав свої моменти і на 40-й хвилині мюнхенці за це покарали суперника.

У штрафному майданчику господарів виявилося занадто багато порожніх зон. Алаба без перешкод пробив з десяти метрів. Навас зумів згрупуватися і відбити удар австрійця, але Шупо-Мотінг точно зіграв на добиванні, вигравши боротьбу в повітрі і головою відправив м'яч у сітку – 0:1.

Після перерви у Неймара і парижан продовжився фестиваль втрачених моментів. На 53-й хвилині бразилець на кілька сантиметрів не встиг відправити круглий снаряд у порожні ворота.

У час, що залишився, у обох команд було кілька моментів щоб перемогти, але телеглядачі більше голів не побачили.

ПСЖ Франція – "Баварія" Німеччина 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 40 Шупо-Мотінг.

ПСЖ – Навас, Дагба, Діалло (Баккер, 58), Кімпембе, Паредес, Данилу Перейра, Гуйє, Дракслер (Кін, 73), Ді Марія (Еррера, 88), Мбаппе, Неймар.

Баварія – Нойер, Боатенг, Люка Ернандес, Павар, Алаба, Мюллер, Кіммі, Коман, Сані, Шупо-Мотінг (Хаві Мартінес, 85), Девіс (Мусіала, 71).

Попередження: Алаба (52), Дагба (55), Мюллер (68), Еррера (90).

У паралельній зустрічі "Челсі" грав нудну гросмейстерський нічию з "Порту", але на останній секунді пропустили гол. "Дракони" за весь перший тайм не створили жодного гольового моменту. Катали м'яч без загострення ситуації і лондонці - 0: 0 по ударам в створ воріт і по голам.

Під завісу зустрічі підопічні Томаса Тухеля розслабилися і на 4-й доданій хвилині португальці другим ударом у ворота забили один гол, але більшого досягти не змогли.

"Челсі" Англія – "Порту" Португалія 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 90 Таремі.

Челсі – Менді, Чілуелл, Рюдігер, Тіаго Сілва, Джеймс, Пулішіч, Жоржина, Хавертц (Жиру, 90), Канте, Маунт (Зіеш, 86), Аспілікуета.

Порту – Марчесін, Пепе, Мбемба, Санусі, Манафа (Нану, 75), Отава, Сержіу Олівейра (Фабіу Вієйра, 84), Марега (Еванілсон, 75), Урібе, Корона (Діас, 75), Груйіч (Таремі, 63) .

Попередження: Сержіу Олівейра (46), Корона (74), Пепе (82), Діас (88), Таремі (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше букмекерські контори опублікували котирування на переможця ЛЧ. Головним претендентом на титул на думку аналітиків, вважається англійський "Манчестер Сіті", який свій чвертьфінал у відповідь зіграє в середу, 14 квітня.