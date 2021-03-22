Легенда "Шахтаря" обурився грою футболістів після поразки від "Львова"

Олександр Чеканов Футбол 18:56, 22.03.2021

Легендарний футболіст донецького "Шахтаря" Віктор Грачов пройшовся по гравцях команди після поразки "гірників" від "Львова" у 19-му турі УПЛ.

Один з найкращих бомбардирів в історії "помаранчево-чорних" обурився ставленням підопічних Луїша Каштру до гри.

"Мені соромно за гравців, тому що дійти до такого стану... Дивитися на це неподобство сил не вистачає. І боляче, і прикро. Гравці просто себе не поважають або вболівальників – я не знаю. Хіба так можна виходити в напівстоячому стані і досягати результату? Для мене незрозуміло, що відбувається. Я такого "Шахтаря" давно не бачив. Було все, але такого ставлення... Повне розчарування", – цитує Грачов сайт каналів "Футбол 1/2/3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" скористалося поразкою "Шахтаря" від "Львова" і збільшило відрив від "гірників" у турнірній таблиці УПЛ.

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