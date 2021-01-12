Коваленко про перехід у "Шахтар": не сподобалося, як до мене поставилися в "Динамо"

Півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко зізнався, що в дитинстві був на перегляді в "Динамо", але йому не там не сподобалося, і тому він вибрав "гірників".

В інтерв'ю на YouTube-каналі донецького клубу український футболіст розповів, що після цього дуже швидко прийняв рішення про перехід у "Шахтар".

"Спочатку ми з херсонською командою поїхали на якийсь турнір, і там моєму тренеру подзвонили і сказали, що мене запрошують на перегляд у "Шахтар". Після цього вже подзвонили з "Динамо", і я поїхав туди. Там поставилися до мене як до людини нової, і мені це не сподобалося. Ми сіли з мамою, поговорили, і я поїхав у "Шахтар". На прийняття рішення ми витратили 30 секунд", – поділився спогадами Коваленко.

Нагадаємо, що Віктор дебютував за дорослу команду "гірників" у жовтні 2014 року. З тих пір він провів за команду 200 матчів, забив 32 голи і віддав 12 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЗМІ з'явилася інформація про те, що "Аталанта", за яку виступають українець Руслан Малиновський і росіянин Олексій Міранчук, підписала попередній контракт з Коваленком.

Пізніше стало відомо, що Віктор не буде достроково розривати угоду з "гірниками" заради переїзду до Італії.