Колумбійський голкіпер забив "найдивовижніший" автогол сезону. Відео курйозу

Голкіпер "Букараманга" Хуан Серрано привіз своїй команді курйозний гол у гостьовому матчі 13-го туру чемпіонату Колумбії проти "Петролера" (3:1).

Інцидент трапився на 3-й хвилині. Отримавши пас від захисника, воротар чомусь став рухатися з м'ячем до лінії своїх воріт. У якийсь момент Серрано втратив контроль над ситуацією, і круглого в сітку добив нападник "Петролера" Браян Фернандес.

У коментарях під відео місцеві фанати назвали цей момент найдивовижнішим автоголом сезону в чемпіонаті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, іспанський півзахисник катарського клубу "Аль-Садд" Санті Касорла відзначився ефектним голом у матчі чемпіонату країни проти "Аль-Гарафа" (2:0).