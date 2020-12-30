Караваєв розповів, як Шевченко "жорстко напхав" гравцям збірної України

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв розповів деталі скандалу в збірній України, коли головний тренер Андрій Шевченко зробив зауваження Віталію Миколенку за його сміх на тренуванні.

Караваєв зізнався, що в таку ситуацію його одноклубник потрапив уже вдруге.

"Важлива гра, Шевченко заведений, будь-який сміх або несприйняття інформації будуть напружувати і дратувати. Потім через дві-три хвилини вже всі сміялися – і все повернулося у звичайну обстановку. Таке ж було з Португалією, коли ми виграли 2:1. Команда на ранковому тренуванні відпрацьовувала стандарти, а ми з Миколенком не брали участі і засміялися. І він нам жорстко напхав. І тут така сама ситуація з Іспанією – і знову Миколенко попадає", – зазначив Караваєв в ефірі YouTube-каналу SportArenaTV.

Караваєв вважає, що Андрій Миколайович може, коли треба, налаштувати команду і напхати, а коли треба – може і посміятися.

"Він завжди тримає цей баланс – і в команді панує класна атмосфера. Він був футболістом і завжди входить у наше становище. Він знає, чого ми хочемо і що нам потрібно. Ми не зациклюємося на тому, що "ой, нам напхали, то не можна, це не можна". Так, є правила, має бути дисципліна, але у нас є і вільний час. Є баланс, тому така атмосфера в збірній", – підсумував Караваєв.

Раніше Караваєв зізнався, що головний тренер "Динамо" Мірча Луческу серйозно контролює ступінь спортивної агресії на тренуваннях столичного клубу.