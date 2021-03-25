Караваєв назвав головну відмінність підготовки до гри з Францією

Захисник збірної України Олександр Караваєв розповів про те, як вiдбувалася підготовка до поєдинку з Францією.

Футболіст київського "Динамо" зазначив, що тренери "жовто-синіх" готували команду до цієї битві інакше, ніж до інших матчів.

"Із першого дня тренерський штаб дав нам зрозуміти, що будемо грати трохи по-іншому, що потрібно перебудуватися, що все залежить від нашої уваги. Від наших голів – щоб ми у своїх головах це взяли й виконали на футбольному полі", – сказав Караваєв в ефірі. "Футбол NEWS" .

Як повідомляв OBOZREVATEL, гра Україна – Франція завершилася з рахунком 1:1. Зрівняти рахунок нашій команді допоміг нереальний рикошет.

Після зустрічі Андрій Шевченко зізнався, що задоволений результатом, але матч був дуже непростим.

Відзначимо, що півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко став наймолодшим капітаном в історії збірної України після того, як вивів команду на матч у Парижі.