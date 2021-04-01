Капітан англійського футбольного клубу раптово помер у 32 роки

Капітан футбольного клубу "Йовіл Таун" Лі Коллінз помер у віці 32 років, повідомляє пресслужба команди.

Про причини смерті гравця не повідомляється. "Йовіл Таун" – клуб національної ліги Англії, що виступає в п'ятому за силою дивізіоні чемпіонату країни.

"Всi у "Йовілi" оплакують втрату капітана клубу Лі Коллінза. Наші думки і молитви звернені до його сім'ї і друзiв. Ми просимо всіх поважати приватне життя сім'ї в цей час. Наразi клуб не буде давати ніяких коментарів. Нашу майбутню гру з "Олтрінгемом" відкладено", – йдеться в некролозі.

Лі Коллінз помер Йовіл Таун

Коллінз вісім разів виступав за клуб цього сезону – востаннє виходив на поле у грі з "Стокпортом" (1:0) на початку лютого.

Центральний захисник почав свою кар'єру в "Йовілi", пройшовши через їхню молодіжну систему, перш ніж дебютувати в 2007 році.

Він провів там два роки, двічі йдучи в оренду: спочатку в "Херефорд Юнайтед", а потім у "Порт-Вейл". У цій команді Коллінз провів три роки. Потім виступав в оренді в "Барнслі", після чого підписав контракт із ними в 2012 році.

Коллінз приєднався до "Йовілу" два роки тому і відразу ж став капітаном клубу. Загалом центральний захисник зіграв 37 матчів.

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