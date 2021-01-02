Італійський гранд готовий заплатити за футболіста збірної України 10-12 млн євро – ЗМІ

"Рома" націлилася на нападника збірної України та "Гента" Романа Яремчука і може зробити офіційну пропозицію бельгійцям на початку зимового трансферного вікна.

Як повідомляє видання voetbal24.be, італійський топклуб всерйоз зацікавлений у футболісті, тому готовий оперативно виплатити нинішній команді Яремчука від 10 до 12 мільйонів євро.

Зазначається, що "Гент" може бути відкритий до продажу українця після того, як він не приховував свого бажання залишити клуб у літнє міжсезоння. Крім того, в одному з недавніх матчів чемпіонату Бельгії Роман отримав червону картку, за що був покараний дискваліфікацією і штрафом.

Нагадаємо, що Яремчук перейшов у "Гент" 2017 року з київського "Динамо". Його контракт із командою діє до літа 2023 року. За бельгійців він провів 131 матч у всіх турнірах, забив 49 голів і віддав 14 результативних передач. Вартість Романа, за версією порталу Transfermarkt, становить 11 мільйонів євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з інформацією ЗМІ, інтерес до Яремчука також проявляє лісабонський "Спортинг".