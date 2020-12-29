Гравець збірної України розповів, як його "послав" Кріштіану Роналду

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Олександр Караваєв проти Кріштіану Роналду

Захисник збірної України Олександр Караваєв згадав, як домовився помінятися футболками із зіркою збірної Португалії Кріштіану Роналду, коли команди зустрічалися між собою у відборі на Євро-2020.

Наш співвітчизник розповів, що їхньому обміну завадили результати цих матчів. Спочатку п'ятикратний володар "Золотого м'яча" був дуже злий після нульової нічиєї в Лісабоні, а потім підопічні Андрія Шевченка обіграли Португалію в домашньому матчі (2:1), і після цього Олександр навіть не пробував підходити до Роналду.

"Грубо кажучи, він мене послав. Сміюся, звичайно. Він сказав, що ми поміняємося футболками після гри. Але ми внічию зіграли, і він був неймовірно засмучений. Тим більше, потім Бернарду Сілва розповів Олександру Зінченку (вони разом грають за "Манчестер Сіті" – Ред.), що Роналду після матчу на півгодини пішов в окрему кімнату і нікого туди не пускав. До нього не міг ніхто підійти. А в другому поєдинку ми взагалі виграли, тому вже не став нічого робити. Я розумію, що складно у зірок просити футболки. Це робить кожен, тому тут вже як пощастить", – розповів Караваєв в інтерв'ю на YouTube-каналі SportArena TV.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Ференцвароша" розповів про "зневажливий" вчинок Роналду після матчу.

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