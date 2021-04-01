Гравець збірної Ліхтенштейну забив супергол прямим ударом із кутового в матчі відбору на ЧС-2022

Нападник збірної Ліхтенштейну Янік Фрік відзначився шедевральним голом у ворота Ісландії (1:4) в домашньому матчі відбору на ЧС-2022, який пройде в Катарі.

На 79-й хвилині зустрічі за рахунку 3:0 на користь гостей футболісти з карликової країни отримали право на кутовий. До м'яча підійшов Фрік і запустив "круглого" за неймовірною траєкторією, яку не зміг прочитати голкіпер "вікінгів" Рунар Рунарссон, внаслідок чого ігровий снаряд влетів у дальній верхній кут.

Уже у доданий до другого тайму час ісландці забили четвертий м'яч і встановили остаточний рахунок поєдинку – 1:4.

На відео момент із голом показаний на 7:35.

Для гостей матчу ця перемога дозволила набрати перші три очки у відбірному турнірі. Зараз "вікінги" ділять п'яте місце в таблиці з Румунією. Ліхтенштейн зазнав трьох поразок на старті кваліфікації, а гол Фріка став для карликової збірної першим і поки єдиним у цих поєдинках.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головною сенсацією 31 березня стала домашня поразка збірної Німеччини від Північної Македонії. Матч нашої національної команди також закінчився з несподіваним результатом.