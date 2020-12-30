Гравець "Шахтаря" потрапив до збірної найкращих футболістів світу до 19 років
Голкіпер "Шахтаря" Анатолій Трубін був внесений до складу символічної збірної світу серед футболістів до 19 років.
Як повідомляється в Twitter на каналі Football Wonderkids (Футбольні вундеркінди), компанію українському воротарю склали такі молоді зірки, як Ансу Фаті та Педрі ("Барселона"), Родріго ("Реал"), Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед"). Повністю команда з найкращих гравців до 19 років має такий вигляд:
Голкіпер: Анатолій Трубін ("Шахтар");
Захисники: Букайо Сака ("Арсенал"), Ерік Гарсія ("Манчестер Сіті"), Бенуа Бадьяшіле ("Монако"), Неко Вільямс ("Ліверпуль");
Півзахисники: Едуарду Камавінга ("Ренн"), Педрі ("Барселона"), Джованні Рейна ("Боруссія" Д);
Нападники: Ансу Фаті ("Барселона"), Родріго ("Реал"), Мейсон Грінвуд ("Манчестер Юнайтед").
Нагадаємо, що Трубін почав часто потрапляти в основний склад "Шахтаря" після того, як капітан команди Андрій Пятов заразився коронавірусом. Він зумів відмінно проявити себе в матчах Ліги чемпіонів проти "Інтера" та "Реала".
У нинішньому сезоні на його рахунку 13 матчів, у 5 з яких Анатолій зіграв "на нуль".
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що Трубіним нібито зацікавився міланський "Інтер".