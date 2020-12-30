Игрок "Шахтера" попал в сборную лучших футболистов мира до 19 лет

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Футбол
3,2 т.
Анатолий Трубин и Тарас Степаненко

Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин был включен в состав символической сборной мира среди футболистов до 19 лет.

Как сообщается в Twitter на канале Football Wonderkids (Футбольные вундеркинды), компанию украинскому вратарю составили такие молодые звезды, как Ансу Фати и Педри ("Барселона"), Родриго ("Реал"), Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"). Полностью команда из лучших игроков до 19 лет выглядит следующим образом:

Голкипер: Анатолий Трубин ("Шахтер");

Защитники: Букайо Сака ("Арсенал"), Эрик Гарсия ("Манчестер Сити"), Бенуа Бадьяшиле ("Монако"), Неко Уильямс ("Ливерпуль");

Полузащитники: Эдуарду Камавинга ("Ренн"), Педри ("Барселона"), Джованни Рейна ("Боруссия" Д);

Нападающие: Ансу Фати ("Барселона"), Родриго ("Реал"), Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед").

Трубин попал в сборную футболистов до 19 лет

Напомним, что Трубин начал часто попадать в основной состав "Шахтера" после того, как капитан команды Андрей Пятов заразился коронавирусом. Он сумел отлично проявить себя в матчах Лиги чемпионов против "Интера" и "Реала".

В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей, в 5 из которых Анатолий сыграл "на ноль".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Трубиным якобы заинтересовался миланский "Интер".

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