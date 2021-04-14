Гравець "Порту" забив диво-гол ударом через себе в матчі ЛЧ проти "Челсі". Відео

Іранський нападник "Порту" Мехді Таремі відзначився шедевральним голом у матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти "Челсі", який закінчився перемогою його команди з рахунком 1:0.

Закінчувалася третя компенсована до другого тайму хвилина, коли португальці провели позиційну атаку, яка закінчилася переведенням м'яча на фланг і подачею в центр штрафного майданчика. Таремі ідеально підлаштувався під навіс і завдав чудового удару в дальній кут воріт Едуара Менді.

Цей гол не дозволив "Порту" вийти до півфіналу турніру, оскільки в першому матчі між командами "Челсі" здобув перемогу з рахунком 2:0. У наступному раунді лондонці зустрінуться з переможцем пари "Ліверпуль" – "Реал", які проведуть свій другий чвертьфінал у середу, 14 квітня.

Іншим учасником 1/2 фіналу став ПСЖ. Французький клуб зазнав домашньої поразки від "Баварії", але вийшов далі завдяки виїзним голам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у півфіналі парижани зіграють з "Манчестер Сіті" або "Боруссією" з Дортмунда. Їхній матч-відповідь відбудеться 14 квітня.