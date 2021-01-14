Гравець "Динамо" став найдорожчим українським футболістом, обійшовши Зінченка і Малиновського

23-річний півзахисник київського "Динамо" Віктор Циганков став найдорожчим українським футболістом за даними авторитетного порталу Transfermarkt.

14 січня сайт оновив трансферну вартість гравців, і згідно з новими даними вартість Циганкова становила 24 млн євро, що вивело його на першу сходинку. Півроку тому футболіста оцінювали в 19 мільйонів євро.

Динамівець у всіх турнірах провів 178 матчів, забивши 70 голів і зробивши 48 гольових передач. Особливо цінним у 2020 році став гол Віктора в матчі Ліги націй проти Іспанії.

Другу сходинку, як i раніше, посідає атакувальний півзахисник італійської "Аталанти" Руслан Малиновський (21 млн євро).

Захисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко втратив у ціні 4 млн євро і з показником 20 млн опустився на третю позицію.

У топ-5 також присутні лівий захисник "Динамо" Віталій Миколенко (15 млн євро) та центральний нападник "Гента" Роман Яремчук (11 млн євро).

Рейтинг найдорожчих українських футболістів Transfermarkt

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 січня посередники запропонували "Мілану" придбати Циганкова, щоб посилити фланги атаки команди в зимове трансферне вікно.