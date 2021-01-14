Игрок "Динамо" стал самым дорогим украинским футболистом, обойдя Зинченко и Малиновского

23-летний полузащитник киевского "Динамо" Виктор Цыганков стал самым дорогим украинским футболистом по данным авторитетного портала Transfermarkt.

14 января сайт обновил трансферную стоимость игроков, и согласно новым данным стоимость Цыганкова составила 24 млн евро, что вывело его на первую строчку. Полгода назад футболист оценивался в 19 миллионов евро.

Динамовец во всех турнирах провел 178 матчей, забив 70 голов, и сделав 48 голевых передач. Особенно ценным в 2020 году стал гол Виктора в матче Лиги наций против Испании.

Вторую строчку по прежнему занимает атакующий полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский (21 млн евро).

Защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко потерял в цене 4 млн евро и с показателем 20 млн опустился на третью позицию..

В топ-5 также присутствуют левый защитник "Динамо" Виталий Миколенко (15 млн евро) и центральный нападающий "Гента" Роман Яремчук (11 млн евро).

Рейтинг самых дорогих украинских футболистов Transfermarkt

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 января посредники предложили "Милану" приобрести Цыганкова, чтобы усилить фланги атаки команды в зимнее трансферное окно.