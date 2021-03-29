Футболіст збірної України про матч із Фінляндією: може, злякалися, коли забили гол

Півзахисник збірної України з футболу Олександр Зубков не зміг пояснити причин провального відрізку команди в матчі з Фінляндією у відборі на ЧС-2022.

"Жовто-сині" відкрили рахунок на 80-й хвилині зустрічі, проте відразу ж почали грубо помилятися і згодом пропустили з пенальті. У коментарі програмі "Великий футбол" на каналі "Футбол 1" Зубков припустив, що команда могла злякатися, коли повела в рахунку.

"Прикро втрачати очки. Знали, що вони будуть грати в п'ять захисників, що буде важко знайти свій момент. Гол Мораеса – робота всієї команди. Довго шукали ключики до їхнього захисту, але знайшли. На жаль, помилки – частина футболу. Команда підтримала Миколенка, рухаємося далі. Важко сказати зараз, чого не вистачило. Може, злякалися, коли забили гол. Пішла розконцентрація. Тренерський штаб вкаже на помилки", – заявив хавбек "Ференцвароша".

Нагадаємо, збірна України завершила внічию 1:1 обидві зустрічі на старті відбору до Мундіалю – на виїзді з Францією і вдома з Фінляндією. Вже 31 березня команда Шевченка прийме в Києві Казахстан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав відмінним для своєї команди матч із Фінляндією, але вказав на провал у кінцівці гри.