Футболіст збірної України: 'Динамо' мене викинуло на вулицю

Футболіст бельгійського "Гента" Роман Яремчук заявив, що для нього немає перешкод для трансфер у "Шахтар" навіть з урахуванням того, що він починав свою кар'єру в академії "Динамо".

За словами 25-річного нападника збірної України, у нього залишилися не дуже приємні спогади про київський клуб.

"Перейти в "Шахтар"? Чому ні? Ніхто не знає, як життя складеться. Ця тема не є табу. Мене ж "Динамо", можна сказати, викинуло на вулицю. Ще й заробило гроші на мені. Я "Шахтар" вважаю топклубом. Чому ні? Подивимося. Чи готовий я повернутися в чемпіонат України? Як і всередині кожного, є якісь амбіції. У мене є всередині якийсь голод виграти щось в Україні, щоб довести. Але зараз моя кар'єра так розвивається", – сказав Яремчук в ефірі Youtube-каналу BurBuzz.

(На відео з 21:04)

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яремчук зізнався, що в роздягальні після закінчення поєдинку з Казахстаном попросив, щоб кожен із його партнерів по національній команді проаналізував свої помилки й повернувся до реальності.