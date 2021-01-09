Футболіст збірної Росії помилково викинув 2 млн рублів

Колишній президент "Спартака" Андрій Червіченко розповів, що футболіст збірної Росії Олександр Головін після переходу з ЦСКА в "Монако" в 2018 році помилково викинув близько 2 млн рублів – 20 або 30 тисяч євро.

За словами Червіченка, по приїзду в князівство, Головіну зі зв'язком з "Монако" допомагав посередник, до якого Олександр і звернувся за фінансовою допомогою.

"Саня дзвонить цій людині: "Ігор, мені гроші коли-небудь дадуть? А то треба облаштовуватися, то, се... "Ігор передзвонює в клуб: "Ви що? Хлопчисько приїхав, йому жити нема на що!" Ті вражені: "Ми ж йому чек дали!" – цитує Червіченка СЕ.

Для росіянина в новинку виявилося те, що у Франції і Монако все на чеках.

Після запитання про "папірці", Головін зізнався, що "так, ніби була якась", але він "її викинув". Росіянин навіть не зрозумів, що вартiсть цього папірця близько 20 – 30 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому Головін забив гол за "Монако", вийшовши через 10 хвилин на заміну.