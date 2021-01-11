Футболіст збірної Росії показав фото з Шевченком, зачепивши відносини України та РФ

Нападник збірної Росії та "Локомотива" Федір Смолов показав підписникам фотографію з головним тренером української національної команди Андрієм Шевченком і торкнувся питання відносин між країнами.

У себе в Instagram -сторіз росіянин опублікував знімок з легендою нашого футболу і додав на нього прапори України і РФ, поставивши між ними сердечко.

Федір Смолов і Андрій Шевченко Instagram Федора Смолова

Відзначимо, що раніше Смолов зізнавався, що Шевченко є його дитячим кумиром. У тому ж інтерв'ю Федір торкнувся й теми стосунків між українцями та росіянами, назвавши їх одним народом.

Нападник починав кар'єру в московському "Динамо", часто виступаючи в оренді. Він встиг пограти за "Анжи", "Урал" і "Фейеноорд". Після закінчення співпраці з "біло-синіми" Смолов перейшов у "Краснодар", а потім у "Локомотив". Другу половину сезону 2019/20 Федір провів в іспанській "Сельті".

У російській Прем'єр-лізі 2020/21 на його рахунку 12 матчів і 3 голи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російського нападника пограбували на 300 тисяч євро в Барселоні.