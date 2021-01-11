Футболист сборной России показал фото с Шевченко, затронув отношения Украины и РФ

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов показал подписчикам фотографию с главным тренером украинской национальной команды Андреем Шевченко и затронул вопрос отношений между странами.

У себя в Instagram-сторис россиянин опубликовал снимок с легендой нашего футбола и добавил на него флаги Украины и РФ, поставив между ними сердечко.

Федор Смолов и Андрей Шевченко Instagram Федора Смолова

Отметим, что ранее Смолов признавался, что Шевченко является его детским кумиром. В том же интервью Федор затронул и тему взаимоотношений между украинцами и россиянами, назвав их одним народом.

Нападающий начинал карьеру в московском "Динамо", часто выступая в аренде. Он успел поиграть за "Анжи", "Урал" и "Фейеноорд". После окончания сотрудничества с "бело-синими" Смолов перешел в "Краснодар", а затем в "Локомотив". Вторую половину сезона 2019/20 Федор провел в испанской "Сельте".

В российской Премьер-лиге 2020/21 на его счету 12 матчей и 3 гола.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского нападающего ограбили на 300 тысяч евро в Барселоне.