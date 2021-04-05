Футболіст "Динамо" відреагував на чутки про відрахування з першої команди нового клубу

Нападник "Динамо" Назарій Русин, який зараз виступає за варшавську "Легію" на правах оренди, спростував інформацію польських ЗМІ про те, що його можуть виключити з першої команди та перевести в дубль.

Незважаючи на це, в коментарі виданню "Динамоманія" український футболіст підтвердив, що відмовився грати за другий склад через штучне покриття, яке встановлено на полі. За словами Назарія, це може призвести до отримання нової травми.

"Вперше чую про резервну команду "Легії". І що мене усунули. Я відмовився грати за другу команду через штучне поле. Я зіграв за них на штучному полі, і після матчу у мене дуже боліло плече. Я запитав у педагога, який мене відновлював. Мені не можна грати на штучному газоні. Там дуже твердо, і є ризик знову отримати травму. Поки у мене стоїть пластина", – пояснив ситуацію Русин.

Нагадаємо, що українець перейшов у "Легію" взимку 2021 року і з тих пір взяв участь в одному матчі команди в Кубку Польщі, але результативними діями не відзначився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Назарій виступає у варшавському клубі разом з іншим "динамівцем" Артемом Шабановим, який в останньому поєдинку за команду привіз пенальті у свої ворота.