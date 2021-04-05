Футболист "Динамо" отреагировал на слухи об отчислении из первой команды нового клуба

Нападающий "Динамо" Назарий Русин, который сейчас выступает за варшавскую "Легию" на правах аренды, опроверг информацию польских СМИ о том, что его могут исключить из первой команды и перевести в дубль.

Несмотря на это, в комментарии изданию "Динамомания" украинский футболист подтвердил, что отказался играть за второй состав из-за искусственного покрытия, которое установлено на поле. По словам Назария, это может привести к получению новой травмы.

"Впервые слышу о резервной команде "Легии". И что меня отстранили. Я отказался играть за вторую команду из-за искусственного поля. Я сыграл за них на искусственном поле, и после матча у меня очень болело плечо. Я спросил у педагога, который меня восстанавливал. Мне нельзя играть на искусственном газоне. Очень твердо, и есть риск снова получить травму. Пока у меня стоит пластина", – объяснил ситуацию Русин.

Напомним, что украинец перешел в "Легию" зимой 2021 года и с тех пор принял участие в одном матче команды в Кубке Польши, но результативными действиями не отметился.

Как сообщал OBOZREVATEL, Назарий выступает в варшавском клубе вместе с другим "динамовцем" Артемом Шабановым, который в последнем поединке за команду привез пенальти в свои ворота.