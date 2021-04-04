Футболіст "Динамо" привіз пенальті у матчі за новий клуб. Відео

Максим Іншаков Футбол 14:29, 4.04.2021 Оновлено: 15:45, 4.04.2021

Захисник київського "Динамо" Артем Шабанов, який виступає в оренді в "Легії" невдало провів домашній поєдинок 23-го туру чемпіонату Польщі проти "Погоні".

На 83-й хвилині за рахунку 4:1 на користь господарів 29-річний український футболіст у своєму штрафному завалив суперника, за що арбітр відразу призначив пенальті. У Шабанова на той момент уже була жовта картка, але рефері не став показувати другу.

Раніше головний тренер "Легії" Чеслав Міхневич залишився незадоволений поведінкою Шабанова, який після фінального свистка залишився лежати на полі стадіону.

Помилка Арртема призвела до домашньої поразки "Легії" в чвертьфіналі Кубку Польщі проти "Пяста" (1:2).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 березня яскравий виступ Шабанова в поєдинку чемпіонату Польщі дозволив йому потрапити в команду тижня.

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