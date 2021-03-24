Шевченко відчепив Ярмоленка! Франція – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору ЧС-2022

Національна збірна України з футболу в середу, 24 березня, проведе стартовий матч відбору на чемпіонат світу 2022 року.

Команда Андрія Шевченка в Сен-Дені на легендарному стадіоні "Стад де Франс" зіграє з чинним переможцем Мундіалю Францією. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Франція – Україна. Початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА

ЧС-2022. Кваліфікація

Група D. 1-й тур

Сен-Дені, стадіон "Стад де Франс"

Головний арбітр: Тобіас Штібер (Німеччина)

Франція – Україна – 0:0

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12 ГОДИН ДО МАТЧУ. Всім привіт! Збірна України сьогодні розпочинає свій шлях у відбірковому турнірі до чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

11,5 ГОДИН ДО МАТЧУ. Андрій Шевченко оголосив заявку нашої команди: 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Олександр Сирота, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Юхим Конопля, 14. Богдан Михайліченко, 15. Олександр Зубков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 19. Жуніор Мораес, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін.

Поза грою залишилися Андрій Ярмоленко, Володимир Шепелєв, Олександр Тимчик, Дмитро Різник та Андрій Лунін.

10 ГОДИН ДО МАТЧУ. Тренування в Києві напередодні вильоту до Парижп запам'яталася Сироті. Той поклав на газон головного тренера.

9,5 ГОДИН ДО МАТЧУ. У нашій групі, до слова, сьогодні відбудеться ще одна гра. Фінляндія на своєму полі приймає Боснію та Герцеговину. Вихідний у казахів.

9 ГОДИН ДО МАТЧУ. Французькі ЗМІ в один голос стверджують, що Дешам виставить такий склад: Льоріс – Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес – Погба, Канте – Мбаппе, Рабьо, Грізманн – Жиру.

9 ГОДИН ДО МАТЧУ. А Україну журналісти з Франції бачать в такому варіанті: Бущан – Караваєв, Забарний, Миколенко, Матвієнко – Малиновський, Сидорчук – Марлос, Зінченко, Зубков – Яремчук.

9 ГОДИН ДО МАТЧУ. Українці сьогодні зіграють у жовтому, французи – у синьому.

Україна зіграє в жовтому. УАФ

ДЕ ДИВИТИСЯ ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА

Побачити протистояння "жовто-синіх" і "галльських півнів" можна буде у прямому ефірі на каналі "Футбол 1", де показ супроводжуватиме традиційна аналітична студія. Також можливість стежити за грою надасть відеосервіс Megogo.

Українці перед матчем із французами 8 жовтня 2020 року. УАФ

Крім того, трансляцію з передмістя Парижа проведуть російський мовник "Матч ТВ" і білоруський "Білорусь 5".

ПРОГНОЗ НА ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА

Аналітики віддають значну перевагу господарям поля. Ставки на перемогу французів приймають із коефіцієнтом 1,28.

Нічия оцінюється котуванням 5,50. А показники на успіх української команди досягають рівня 10,00.

Воротар "Динамо" Георгій Бущан дебютував за збірну в матчі з Францією. УАФ

СУДДІ НА ФРАНЦІЯ – УКРАЇНА

Обслуговувати зустріч довірили німецькій бригаді арбітрів, яку очолює Тобіас Штібер.

Допомагати йому будуть лайнсмени Крістіан Гіттельманн і Марко Ахмюллер. Роль четвертого рефері виконає Крістіан Дінгерт.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України:

– Висновки після 1:7 було зроблено. Передусім ми граємо офіційний матч. Це абсолютно інша концентрація. Ми знаємо силу збірної Франції. Я поважаю цю команду, її тренера і гравців. Вони не дарма стали чемпіонами світу. Ми серйозно готуємося до матчу. У нас є план. Так, у нас є втрати – Тарас Степаненко, Віктор Циганков, Артем Бесєдін. Під питанням Андрій Ярмоленко. Незважаючи на це, команда готується. У нас є певні задумки на цю гру.

Андрій Шевченко. УАФ

Дідьє Дешам, головний тренер збірної Франції:

– Очевидно, що нинішня збірна України – це не та команда, з якою ми зіткнулися в жовтні. Це хороша збірна, команда, яка любить володіти м'ячем, гравці якої мають відмінну техніку. Їй подобається грати в атаці, використовувати флангові комбінації, її захисники дуже активні. Вони обіграли Іспанію, продемонструвавши класний футбол, вміння тримати м'яч і контролювати перебіг матчу.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Франція: Льоріс – Варан, Ернандез, Кімпембе, Павар, Сіссоко, Погба, Рабьо, Грізманн, Жиру, Мбаппе

Україна: Бущан – Миколенко, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Малиновський, Зінченко, Шапаренко, Сидорчук, Коваленко, Яремчук

ІСТОРІЯ ЗУСТРІЧЕЙ

Команди зустрічалися одна з одною 10 разів. Шість перемог у цих матчах залишилися за французами, один раз сильнішими були українці, а ще три гри завершилися внічию. Різниця м'ячів 21-6.

Останній поєдинок команд закінчився фіаско для збірної України, яка в ослабленому через COVID-19 складі програла на виїзді 1:7 у товариському матчі восени минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер збірної України Андрій Шевченко пояснив, чому відмовився викликати в команду лідера київського "Динамо" Віталія Буяльського.