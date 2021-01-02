ФІФА осоромилася, вітаючи Шовковського з днем народження

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) помилково привітала легендарного українця Олександра Шовковського з 45-річчям, незважаючи на те, що в суботу, 2 січня, йому виповнилося 46 років.

На офіційному акаунті ФІФА в Twitter з'явився допис, присвячений нашому співвітчизнику. В організації відзначили вірність СаШо, який провів усю кар'єру в київському "Динамо", і нагадали про його рекорд, встановлений на ЧС-2006 в матчі проти Швейцарії.

"Олександр Шовковський прийшов у "Динамо", коли йому було 9 років, і залишив команду в 41 рік. Він є єдиним голкіпером, який не пропустив жодного пенальті під час післяматчевої серії. Ми вітаємо помічника головного тренера збірної України та її запасного голкіпера (йдеться про спалах коронавірусу перед матчем із Францією – Ред.) з 45-м днем народження", – написано на сторінці ФІФА.

Нагадаємо, що Шовковський оголосив про завершення кар'єри в грудні 2016 року. Він є рекордсменом за кількістю матчів за "Динамо" (653) і володарем 14 титулів чемпіона України, 11 Кубків країни та 6 суперкубків у складі київської команди. За збірну Олександр провів 92 поєдинки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка "Барселони" Ліонель Мессі пригостить пивом Шовковського та двох інших українських голкіперів.