Ексфутболіст "Інтера" напав на батьків і був заарештований поліцією. Відео

Колишній півзахисник "Інтера" і "Порту" Фредді Гуарін був заарештований поліцією після нападу на батьків, які й звернулися в екстрену службу після початку конфлікту з сином.

Колумбійське видання El Tiempo на своїй сторінці в Twitter опублікувало відео затримання футболіста. На ролику видно, як Гуарін, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, чинить опір співробітникам правоохоронних органів, які вивели його з дому родичів

Фредді відвезли в лікарню, щоб оцінити стан його здоров'я, оскільки на одязі колумбійця було чітко видно сліди крові. Там він почав поводити себе агресивно по відношенню до медичного персоналу та копів, тому останнім знову довелося застосувати силу, щоб заспокоїти Гуаріна.

Тепер він може постати перед судом як у справі про домашнє насильство, так і через напад на співробітників поліції, які виконували свої службові обов'язки.

34-річний футболіст перейшов із "Інтера" в "Шанхай Шеньхуа" в 2016 році. Після трьох років у Китаї він виступав у Бразилії, а взимку 2021 року підписав контракт з колумбійським клубом "Мільонаріос".

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