Экс-футболист "Интера" напал на родителей и не хотел сдаваться полиции. Видео

Бывший полузащитник "Интера" и "Порту" Фредди Гуарин был арестован полицией после нападения на родителей, которые и обратились в экстренную службу после начала конфликта с сыном.

Колумбийское издание El Tiempo на своей странице в Twitter опубликовало видео задержания футболиста. На ролике видно, как Гуарин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказывает сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, которые вывели его из дома родственников

Фредди отвезли в больницу, чтобы оценить состояние его здоровья, поскольку на одежде колумбийца были отчетливо видны следы крови. Там он начал вести себя агрессивно по отношению к медицинскому персоналу и копам, поэтому последним снова пришлось применить силу, чтобы утихомирить Гуарина.

Теперь он может предстать перед судом как по делу о домашнем насилии, так и из-за нападения на сотрудников полиции, которые исполняли свои служебные обязанности.

34-летний футболист перешел из "Интера" в "Шанхай Шеньхуа" в 2016 году. После трех лет в Китае он выступал в Бразилии, а зимой 2021 года подписал контракт с колумбийским клубом "Мильонариос".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сербии приговорили к тюремному заключению футбольного судью за назначенный им пенальти.