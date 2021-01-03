Два українських футболісти потрапили в список головних талантів від УЄФА

УЄФА вніс голкіпера "Шахтаря" Анатолія Трубіна і захисника "Динамо" Іллю Забарного в список головних молодих талантів, за якими слід уважно стежити в 2021 році.

Як зазначається на офіційному сайті організації, неймовірно швидкий прогрес дозволив футболісту киян увірватися в стартовий склад команди у вересні і провести в основному складі всі дев'ять поєдинків осінньої частини Ліги чемпіонів (три матчі в кваліфікації, і шість – на груповому етапі). Що стосується воротаря "гірників", то укладачі рейтингу відзначили його реакцію, яка дозволила нашому співвітчизнику не пропустити в трьох із п'яти ігор у ЛЧ.

У нинішньому сезоні на рахунку Забарного також дев'ять матчів в українській Прем'єр-лізі без результативних дій. Його вартість за версією Transfermarkt становить 1 млн євро.

В УПЛ Трубін взяв участь у восьми поєдинках і зіграв "на нуль" у двох із них, пропустивши сім голів. У вересні ще до дебюту в найпрестижнішому європейському клубному турнірі авторитетний портал оцінив Анатолія у 800 тисяч євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трубін потрапив до збірної найкращих футболістів світу до 19 років.