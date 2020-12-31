Удари українця Малиновського ввійшли до списку найкращих голів в Італії

Два забиті м'ячі українського футболіста "Аталанти" Руслана Малиновського ввійшли до двадцятки найкращих голів цієї італійської команди в 2020 році.

25 червня в домашньому матчі 27-го туру Серії А Малиновський розписався у воротах "Лаціо". На 66-й хвилині наш співвітчизник отримав пас біля штрафного майданчика суперника й гарматним пострілом зрівняв рахунок 2:2. Зустріч у підсумку завершилася перемогою клубу з "Бергамо" (3:2).

Другий гол було забито в матчі 11-го туру проти "Фіорентини" (3:0). На 55-й хвилині за рахунку 1:0 27-річний хавбек, що вперше вийшов на поле після хвороби, майстерним ударом із 22 метрів перекинув стінку і відправив м'яч чітко під штангу.

Нагадаємо, що раніше вболівальники вибрали найкращий гол донецького "Шахтаря" в минулому 2020 році.