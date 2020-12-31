Удары украинца Малиновского вошли в список лучших голов в Италии

Максим Иншаков Футбол 21:02, 31.12.2020 Обновлено: 21:26, 31.12.2020

Два забитых мяча украинского футболиста "Аталанты" Руслана Малиновского вошли в двадцатку лучших голов этой итальянской команды в 2020 году.

25 июня в домашнем матче 27-го тура Серии А Малиновский расписался в воротах "Лацио". На 66-й минуте наш соотечественник получил пас возле штрафной площади соперника и пушечным выстрелом сравняв счет 2:2. Встреча в итоге завершилась победой клуба из "Бергамо" (3:2).

Второй гол был забит в матче 11-го тура против "Фиорентины" (3:0). На 55-й минуте при счете 1:0 27-летний хавбек, впервые вышедший на поле после болезни, мастерским ударом с 22 метров перекинул стенку и отправил мяч четко под штангу.

Напомним, что ранее болельщики выбрали лучший гол донецкого "Шахтера" в ушедшем 2020 году.

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