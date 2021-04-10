"Динамо" втратило ключового футболіста перед матчем iз "Шахтарем"

Капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук не зіграє в центральному матчі 22-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі проти "Шахтаря" (17 квітня).

29-річний гравець збірної України в матчі проти "Дніпра-1" (2:0) отримав четверту жовту в сезоні і тепер буде дискваліфікований на 22-й тур.

У поточному сезоні в УПЛ Сергій за 18 матчів забив 3 голи. Всього з сезону 2009/2010 Сидорчук приймав участь в 187 поєдинках, відзначившись 14 забитими м'ячами.

На думку багатьох ЗМІ капітан "біло-синіх" – головний претендент на звання героя цього сезону. Може сам собі створити гольовий момент і сам його реалізувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня Сидорчук відзначився неймовірним ударом в матчі 18-го туру УПЛ.

Хавбеку в грі з "Зорею" метрів з 20 з літа вдалося нанести потужний постріл по воротах Василя.