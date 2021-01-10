"Динамо" опублікувало результати ПЛР-тестів на COVID-19 перед виходом з відпустки
У неділю 10 січня всі футболісти і персонал київського "Динамо" після виходу з відпустки і перед поновленням тренувального процесу здали ПЛР-тести на COVID-19.
Результати всіх тестів – негативні, повідомляє офіційний сайт столичної команди.
Такі ж негативні результати отримали гравці і персонал молодіжної та юнацької команд.
Мірчі Луческу з підопічними почне підготовку до нового сезону в понеділок. Перед цим вранці перша частина динамівців пройде традиційне медобстеження.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Луческу, підбиваючи підсумки сезону, зазначив, що молодим гравцям клубу дуже потрібен досвід і результати на міжнародній арені.
Румунський наставник задоволений, що команді вдалося вийти в Лігу чемпіонів, що додало футболістам ентузіазм і додаткову мотивацію.