"Динамо" націлилося на футболіста чемпіонів Хорватії – ЗМІ

Київське "Динамо" націлилося на трансфер опорного півзахисника загребського "Динамо" Крістіана Якіча.

Як повідомляє Telegram-канал "Динамо Київ Inside", український клуб веде переговори з чемпіонами Хорватії про підписання їхнього футболіста.

"Крістіан Якіч, 1997 рік народження, опорний півзахисник (центральний півзахисник) з "Динамо" (Загреб). Починайте придивлятися і гуглити. Балканський скаутський вектор у дії. Молодий вік, хороший бекграунд, прийнятна ціна. Перебуває в київському ростері. Йдуть переговори", – написано в соціальній мережі.

Відзначимо, що Якіч перейшов у команду із Загреба тільки влітку 2020 року з місцевої "Локомотиви" за 1,2 мільйона євро. Його вартість за версією порталу Transfermarkt становить 2 мільйони євро.

У нинішньому сезоні він взяв участь в 11 поєдинках "Динамо" в першості Хорватії, забив 1 гол і віддав 2 результативні передачі. Якіч також провів кілька матчів за молодіжні збірні країни.

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