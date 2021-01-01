"Динамо" може підписати футболіста збірної Ізраїлю, послабивши суперника "Шахтаря" по Лізі Європи – ЗМІ
Півзахисник "Маккабі" Тель-Авів і збірної Ізраїлю Дор Перец може перейти в київське "Динамо", повідомляє sport5.
Незважаючи на те, що "Маккабі" (Тель-Авів) пробився в Лігу Європи і навесні продовжить виступ в єврокубках, 25-річний гравець висловив бажання покинути команду, щоб рости як футболіст.
Перець став третім гравцем, який може переїхати в Україну. Кияни практично оформили трансфер Ліеля Абади в "Динамо", а Манор Соломон уже другий рік грає провідну роль в складі чемпіона країни, донецькому "Шахтарі".
Нагадаємо, що в 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" зіграє саме з тель-авівським "Маккабі".
Перші матчі першого раунду плей-оф пройдуть 18 лютого, а матчі-відповіді – 25 лютого. "Гірники" спершу вирушать на гостьовий поєдинок.
Перець свою професійну кар'єру починав в "Маккабі" з Хайфи. За національну команду відзначився одним голом у 17 матчах. За даними Transfermarkt вартість футболіста складає 1,4 млн євро.
Відзначимо, що раніше ізраїльські ЗМІ повідомили про можливий зрив переговорів по переходу Абади в клуб зі столиці України.