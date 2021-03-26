"Динамо" Київ – "Динамо" Бухарест: де і коли дивитися товариський матч

У суботу, 27 березня, київське "Динамо" проведе контрольний поєдинок проти одноклубників з Бухареста на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського.

Як повідомляється на офіційному сайті столичної команди, через пандемію коронавірусу матч пройде без глядачів на трибунах. Стежити за прямою трансляцією зустрічі, яка розпочнеться о 17:00 за київським часом, можна буде на телеканалі "2+2". Також поєдинок покаже офіційний YouTube-канал "Динамо" Київ (із затримкою в чотири хвилини).

Підопічні Мірчі Луческу зіграють з одноклубниками з Бухареста, щоб допомогти їм впоратися з фінансовими труднощами. Команді з Румунії потрібно зібрати близько 800 тисяч євро для отримання ліцензії на наступний сезон. Кияни віддадуть "динамівцям" гроші, отримані від продажу віртуальних квитків на поєдинок.

Відзначимо, що більшу частину кар'єри гравця румунський наставник української команди провів якраз у "Динамо" з Бухареста, а потім протягом п'яти років тренував цей клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у своєму останньому офіційному матчі підопічні Луческу розгромили "Рух" і збільшили відрив від "Шахтаря" в таблиці УПЛ.