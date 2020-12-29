Чемпіонат Англії можуть зупинити через масовий спалах коронавірусу

Клуби англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) обговорюють можливість зупинки сезону на два тижні в січні, щоб запобігти поширенню COVID-19, повідомляє Daily Mail.

У вівторок, 29 грудня, під час останнього тестування в командах було виявлено 18 позитивних випадків COVID-19. Це найвищий показник із моменту початку регулярних перевірок у серпні.

Матч "Манчестер Сіті" і "Евертон" було відкладено в понеділок увечері, після того як п'ять співробітників "МанСіті", зокрема Ґабрієль Хесус і Кайл Вокер, отримали позитивний результат ПЛР-тесту.

Керівники АПЛ вже провели неофіційні переговори про тимчасову перерву наступного місяця, щоб захистити своїх гравців і співробітників, а також зробити можливим проведення матчів, що залишилися.

У звіті стверджується, що існує ймовірність перенесення ігор третього раунду Кубку Англії, запланованих на початок січня.

29 грудня було скасовано дев'ять матчів першої та другої ліги, а також матч Чемпіоншипу "Міллуолл" – "Вотфорд".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії за останню добу було виявлено 53 135 випадків захворювання COVID-19, водночас 414 людей загинули.