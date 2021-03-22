Букмекери дали прогноз на переможця Ліги чемпіонів

Англійський "Манчестер Сіті", на думку аналітиків, вважається головним претендентом на перемогу в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

Оновлені котування на фаворита турніру було опубліковано після жеребкування чвертьфінальної стадії, за підсумками якої команда з Хосепа Гвардіоли зіграє з дортмундською "Боруссією".

Ставки на те, що "Сіті" завоює трофей, приймають із коефіцієнтом 3,25. Наступним у списку фаворитів сезону йде чинний переможець Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія", підсумковий успіх якої оцінюється котуванням 4,50. Топ-3 замикає лондонський "Челсі", показники на який досягають рівня 6,00.

Зазначимо, що фінальний матч Ліги чемпіонів-2021 відбудеться в Стамбулі 29 травня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна втратила пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів після вильоту київського "Динамо" і донецького "Шахтаря" з 1/8 фіналу Ліги Європи.