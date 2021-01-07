Буду вболівати за Росію в матчі з Україною, – народжений в Одесі актор з "Квартету І"

Російський продюсер і зірка студії "Квартет І" Леонід Барац зізнався, що вболівав би за збірну РФ, якби вона протистояла Україні.

Народжений в Одесі актор пояснив це тим, що зараз живе в Росії. Незважаючи на це, він зазначив, що буде підтримувати Україну в поєдинку з будь-якою іншою командою.

"Інше питання – що, скажімо, якщо гратимуть збірні Росії та України, я буду вболівати за збірну Росії рівно тому, що мій двір зараз знаходиться ближче до стадіону, де грає збірна Росії. Але якщо буде грати збірна України з будь-якою іншою збірною, я буду вболівати за збірну України", – розповів Барац в інтерв'ю на YouTube-каналі Дмитра Гордона.

Відзначимо, що наша збірна всього два рази зустрічалася з Росією після розпаду СРСР. Команди потрапили в одну групу під час відбору на чемпіонат Європи 2000 року. Домашню зустріч Україна виграла з рахунком 3:2, а потім здобула виїзну нічию 1:1 завдяки легендарному голу Андрія Шевченка за комірець Олександру Філімонову. Через напружені відносини між країнами УЄФА та ФІФА не дають зіграти один проти одного збірним і клубам з України та РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вихованець "Динамо", який виступав у чемпіонаті Росії, визнав свою помилку і пояснив, чому прийняв таке рішення.