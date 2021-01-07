Буду болеть за Россию в матче с Украиной, – родившийся в Одессе актер из "Квартета И"

Российский продюсер и звезда студии "Квартет И" Леонид Барац признался, что болел бы за сборную РФ, если бы она противостояла Украине.

Родившийся в Одессе актер объяснил это тем, что сейчас живет в России. Несмотря на это, он отметил, что будет поддерживать Украину в поединке с любой другой командой.

"Другой вопрос – что, скажем, если будут играть сборные России и Украины, я буду болеть за сборную России ровно потому, что мой двор сейчас находится ближе к стадиону, где играет сборная России. Но если будет играть сборная Украины с любой другой сборной, я буду болеть за сборную Украины", – рассказал Барац в интервью на YouTube-канале Дмитрия Гордона.

Отметим, что наша сборная всего два раза встречалась с Россией после распада СССР. Команды попали в одну группу во время отбора на чемпионат Европы 2000 года. Домашнюю встречу Украина выиграла со счетом 3:2, а затем добыла выездную ничью 1:1 благодаря легендарному голу Андрея Шевченко за шиворот Александру Филимонову. Из-за напряженных отношений между странами УЕФА и ФИФА не дают сыграть друг против друга сборным и клубам из Украины и РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, воспитанник "Динамо", выступавший в чемпионате России, признал свою ошибку и объяснил, почему принял такое решение.