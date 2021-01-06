Теперь мне с этим жить, – воспитанник "Динамо" – о переходе в чемпионат России

Воспитанник киевского "Динамо" Дмитрий Немчанинов объяснил, что перешел в российские "Крылья Советов" из-за высокой зарплаты.

В интервью изданию "Брутальный футбол" он заявил, что допустил ошибку в "футбольном плане", так как его карьера могла сложиться по-другому. Несмотря на это, украинец считает, что не стоит жалеть о прошлом.

"Если сейчас смотреть в то прошлое, это была ошибка в футбольном плане. Может быть, если бы я не перешел в "Крылья Советов", то моя карьера сложилась бы иначе. Ну, наверное, не нужно жалеть, потому что это удел слабых. Уж если это сделано, то мне с этим жить. Я много моментов пересмотрел после этого, но ничего не изменишь, это уже произошло. Там была финансовая составляющая. В "Крыльях Советов" мне предлагали зарплату в 7-8 раз больше, чем в "Олимпике". И когда был разговор, то я понимал, на что я иду и какие могут быть последствия", – рассказал о ситуации Немчанинов.

Отметим, что на протяжении карьеры Дмитрий поиграл за многие украинские команды, включая "Волынь", "Олимпик", "Черноморец", "Десну", "Рух" и другие. В 2017 году он перешел в "Крылья Советов", но отыграл за клуб всего два матча и вернулся на родину в 2019-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев высказался о своем переходе в "Кубань" в 2016 году.