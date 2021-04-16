Любитиму Україну вічно, – Тайсон після "виходу" з "Шахтаря"

Бразильський футболіст Тайсон, який нібито вмовив "Шахтар" відпустити його в "Інтернасьональ" до закінчення контракту, прокоментував слова про те, що йде з команди.

Відомий журналіст Ігор Циганик відреагував на чутки, що з'явилися в бразильських ЗМІ, присвятивши футболістові пост на своїй сторінці в Instagram.

"Бразильські журналісти пишуть, що Тайсон розірвав контракт із "Шахтарем"! Сумно від того, що цього яскравого футболіста ми більше не побачимо в чемпіонаті України! За 11 років він став справжнім неповторним явищем у нашому футболі! А гол "Русенборгу" пам'ятатимуть ще років 100!" – написав Циганик.

Тайсон не залишив цю публікацію поза увагою та прокоментував теплі слова, адресовані йому.

"Любитиму Україну вічно! Дякую за гарні слова", – відповів бразилець.

Ігор Циганик і Тайсон Instagram Ігоря Циганика

Нагадаємо, що він переїхав в Україну у 2010 році, підписавши контракт із харківським "Металістом". Взимку 2013-го футболіст перейшов у "Шахтар" і відтоді провів за команду 299 матчів, забив 55 голів і віддав 78 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні Тайсон був переведений у дубль через демарш у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Роми".