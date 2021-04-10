"Аталанта" вирішила позбутися російського конкурента Малиновського

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Футбол
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Олексій Олексій Андрійович Міранчук

Італійський футбольний клуб "Аталанта" буде продавати російського півзахисника Олексія Міранчука, повідомляє агент Денніс Лахтер, посилаючись на керівництво команди.

За словами Лахтера, до цього гравець виступав у Росії в "тепличних умовах", а після переходу в Італію і потрапляння в іншу реальність йому стало дуже важко.

"Міранчука продаватимуть, він клубу не потрібен. Рішення ухвалено. Цього літа? Можна продавати сьогодні, а продати через рік – був би попит, що називається. "Аталанта" далеко не гранд в Італії, хоч і намагається бути умовно п'ятою серйозною командою в лізі. І якщо напівмертвий Ілічич, який весь різаний-перерізаний, який старший на 8 років, викликає у тренерського штабу більшу довіру, то про що ми взагалі говоримо?" – цитує Лахтера "Матч ТВ".

Міранчук перейшов до "Аталанти" з московського "Локомотива" в жовтні минулого року. У поточному сезоні за 19 матчів у Серії А забив 2 голи і зробив 1 результативну передачу.

Основна позиція Міранчука – атакувальний півзахисник, на якій у клубі з Бергамо виступає українець Руслан Малиновський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому квітневому матчі Малиновський відзначився двома результативними передачами у ворота "Удінезе" і допоміг клубу перемогти (3:2). Напередодні Руслана визнали найкращим гравцем команди в березні.