У Португалії футболіст помер після зупинки серця. Момент потрапив у прямий ефір матчу

Бразильський футболіст португальського "Алверка" Алекс Аполінаріо помер після зупинки серця. Інцидент стався в матчі чемпіонату країни в третьому дивізіоні і потрапив в ефір телетрансляції.

На 27-й хвилині гри з "Алмейрім" 24-річний атакуючий півзахисник раптово позадкував і впав непритомний. Суддя спершу не надав падінню гравця особливої увагу і продовжив матч.

Після того, як зустріч все таки перервали, медики довий час намагалися реанімувати футболіста. Аполінаріо встигли госпіталізувати, але врятувати його не вдалося. Мозок гравця помер, постраждавши від нестачі кисню.

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