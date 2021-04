Знаменитий британський боксер програв нокаутом у чемпіонському бою і завершив кар'єру. Відео

Знаменитий британський боксер Карл Фремптон (28-3, 16 КО) зазнав поразки від американця Джемела Херрінга (23-2-0, 11 KO) в бою за титул WBO в першій легкій вазі.

Поєдинок в Дубаї завершився технічним нокаутом.

З перших секунд Фремптон працював першим номером, був дуже активним в атаці, а в одному з раундів розсік супернику брову. Але в п'ятому відрізку чемпіон переломив відповів на затяжну атаку Карла лівим прямим, відправивши того в нокдаун.

У 6-му раунді Фремптом "позіхнув" аперкот, після якого знову впав у нокдаун.Британець зміг піднятися і спробував продовжити зустріч, однак протримався лише кілька секунд. Серія ударів опонента змусила його здатися.

Після поєдинку Фремптон заявив про завершення кар'єри. За свою кар'єру він ставав чемпіоном світу за версіями IBF (2014-2016) і WBA (2016), а також чемпіоном Європи за версією EBU (2013) у другій найлегшій вазі.

A two division world champion, a WARRIOR in the ring, and about as classy a man you'll find outside of it.



Congrats on an amazing career to 'The Jackal' Carl Frampton 👊 pic.twitter.com/BDeibl1Mk3